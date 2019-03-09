القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو ونصف إستروكس وسلاح ناري بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدر الإستروكس بقصد الاتجار بمنطقة المرج.

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط كلٍ من "جودة.س" 30 سنة، عاطل، إسماعيل. م 28 سنة، "عاطل" أثناء تواجدهما بمنطقة كفر الشرفا بدائرة القسم وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1.5 كيلو جرام مبلغ مالي 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والتليفونات المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.