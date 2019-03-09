محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
حجزت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال إنجي علاء صادق، للحكم بجلسة 27 أبريل المقبل.
اختصم الطعن الذي حمل رقم 17498 لسنة 63 قضائية، وذكر أن الحكم شابه العوار في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بقبول الدعوى المقامة من نجلة الناقد الرياضي علاء صادق الهارب إلى دولة قطر، بإلغاء قرارات التحفظ على أموالها.
كانت هذه تفاصيل خبر 27 أبريل.. الحكم في طعن بطلان قرارات التحفظ على أموال إنجي صادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.