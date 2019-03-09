الأموال العامة تضبط صاحب مكتب طباعة يقلد العلامات التجارية بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، في ضبط صاحب مكتب طباعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بعين شمس. وردت معلومات سرية لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، بقيام "يوسف.م"، 33 سنة، صاحب مكتب كمبيوتر لفصل الألوان وتجهيز الطباعة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمكتب ملكه بدون تصريح. وبتفتيش المكتب عقب ضبط المتهم عُثر على كمية من المطبوعات والزنكات التي تؤكد نشاطه غير المشروع، بمواجهته أقر بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة للتحقيق.

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