ضبط 3 مسجلين خطرا وتنفيذ 28 حكام قضائيا في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: شنت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع حملة تفتيشية مكبرة بمنطقة العمرانية لفرض السيطرة الأمنية وإزالة كافة صور الإشغالات من الطريق. خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة عن ضبط متهم بالاتجار في المواد المخدرة، و3 مسجلين خطرا وآخر بحيازة سلاح أبيض وتنفيذ 28 حكما قضائيا متنوعا. في مجال المرافق، تم رفع 120 كرسيا، 4 ترولي، 8 ترابيزات، 8 موازين، 6 استاندات حديدية وإزالة 12 إعلانا بدون ترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

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