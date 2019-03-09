مصر | لجنة الإصلاح التشريعي: قانون المرافعات الموحد يسعى لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الإصلاح التشريعي: قانون المرافعات الموحد يسعى لتحقيق العدالة الناجزة في المنازعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأستاذ القانون الدستوري، إن اللجنة ما زالت تستقبل المقترحات الخاصة بالتعديلات حول قانون المرافعات الموحد، وفي حال الانتهاء من صياغته، يتم إرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه، حيث يهدف القانون لتحقيق العدالة الناجزة فى المنازعات الإدارية والتجارية والمدنية، وذلك من خلال إنشاء مشروع قانون موحد لتنظيم التقاضي في كافة المحاكم، في عدة مرتكزات بداية من تحقيق الموائمة بين الحق فى التقاضي والحصول على العدالة الناجزة، مع سد الفراغ التشريعى على الأخص في إجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة، مع تحقيق العدالة الناجزة ومواكبة التطور التقني والأخذ بتكنولوجيا الحديثة، في إجراءات التقاضي والتأكيد على الدور الإيجابي للقاضي، مع تقليل الإجراءات الإدارية وما يسبب بطء إجراءات التقاضي.

وأضاف أنه بعد إعداد تعديلات القانون من اللجنة يتم إرساله لمجلس الوزراء ومنها لمجلس الدولة لمراجعته من الناحية الشكلية، وفى حالة بعض الملاحظات يتم إرساله مرة أخرى لمجلس الوزراء، ومنها لوزارة العدل ثم لجنة الإصلاح التشريعي.