مصر | بلاغ للنائب العام ضد محمد محسوب بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ للنائب العام ضد محمد محسوب بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 2699 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد الهارب للخارج محمد محسوب أحد القيادات الفاعلة في جماعة الإخوان الإرهابية.

واتهم محمود فى البلاغ محسوب بالانتماء لجماعة إرهابية هدفها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وترويع الآمنين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر والمساس بالوحدة الوطنية للبلاد .

Advertisements

واستند محمود في بلاغه، أن محسوب والذى يعد من القيادات الفاعلة لجماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى، دأب وبعد هروبه خارج البلاد الى التحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والشرطة ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحاته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وعبر المؤتمرات الصحفية التى يقيمها بالخارج ويمولها قيادات الاخوان الهاربة للخارج، هدفها الاول تشويه مؤسسات الدولة وإلصاق الاتهامات الكاذبة بها وعرض فيديوهات مفبركة بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار والامن الداخلى للبلاد .

كما اتهم محمود فى بلاغه محسوب بانه يعد من اكبر المتآمرين على الدولة المصرية من خلال الاجتماعات التى يعقدها وتملها اجهزة معادية للدولة هدفها الوحيد نشر الفوضى داخل مصر، مضيفا ان جميع تصريحات محسوب المحرضة على الدولة تتناقلها جميع القنوات المعادية للدولة والداعمة للارهاب والارهابيين ، ويتم اعادتها عدة مرات للتحريض على الدولة ، واشار محمود الى ان محسوب يعد من اخطر القيادات الاخوانية التى تدعو للعنف ضد الولة المصرية ومؤسساتها .

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار لمحمد محسوب ، وادراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء واخطار الانتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية ، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة، وارفق محمود فى البلاغ المستندات التى تؤكد لارتكاب محمد محسوب الجرائم المنوه عنها فى البلاغ .