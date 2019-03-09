مصر | 27 إبريل.. الحكم في دعوى بطلان حل "القومية للأسمنت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 27 إبريل.. الحكم في دعوى بطلان حل "القومية للأسمنت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلاً عن عدد من عمال الشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، للحكم بجلسة 27 ابريل.

وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن "الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.