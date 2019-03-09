مصر | المفوضين توصى بصحة ترشح ضياء رشوان بانتخابات "الصحفيين" وترفض الطعن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المفوضين توصى بصحة ترشح ضياء رشوان بانتخابات "الصحفيين" وترفض الطعن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ، برفض الطعن المقام من على أيوب المحامى، على الحكم الصادر برفض إستبعاد ترشح ضياء رشوان من أنتخابات نقابة الصحفيين.

وأيدت الهيئة حقه فى الترشح ،وذكرت الهيئة أن ضياء رشوان يعمل صحفيا ولم يهجر القلم ،ومازال بمركز الاهرام للدراسات ،وعمله بالهيئة لا يتعارض مع عمله كصحفى .

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار توفيق إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ، الاربعاء الماضى ، قضت برفض الدعاوى المقامة ضد ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين ، علي قرار ترشحة لمنصب النقيب .

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وجاء منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعين المصروفات ،واحاله الدعوى الى هيئه مفوضى الدوله لاعداد تقرير في الراي القانوني في الموضوع.

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن عن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين فى انتخابات التجديد النصفى المقرر لها الاول من مارس المقبل.

و قال ضياء رشوان،" يشرفني كعضو في جمعيتكم العمومية الموقرة أن أتقدم لنيل ثقتكم الغالية مرشحا لموقع نقيب الصحفيين، من أجل "لم شمل نقابتنا" و"إنقاذ مهنتنا"، وطريقنا لتحقيق هذا.. هو الحرية والمهنية والمسئولية.