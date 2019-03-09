مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث "مسجد الفتح" لجلسة 6 إبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث "مسجد الفتح" لجلسة 6 إبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح" لجلسة 6 إبريل المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وسكرتارية ايمن القاضي.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمةالجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.