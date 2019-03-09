مصر | المشدد 15 سنة لمتهمين بقتل مواطن لسرقته بالبساتين

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بقتل مواطن لسرقته بالبساتين بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "سيد. ك ، و عبد الرحمن. م"، بقتل المجني عليه "عماد. م "، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لهذا الغرض سلاح أبيض "مطواة"، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا سلفا تواجده به وما أن ظفر به حتى طعنه الأول حال تواجد الثاني بمسرح الجريمة للشد من أزره قاصدا من ذلك قتله فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.