مصر | النائب العام يحيل 4 متهمين بالاتجار في البشر للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يحيل 4 متهمين بالاتجار في البشر للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 4 متهمين شكلوا عصابة القاهرة الجديدة للاتجار بالأطفال، إلى محكمة الجنايات.

جاء بالتحقيقات التي باشرتها نيابة القاهرة الجديدة أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالأطفال، بأن قامت المتهمة الثالثة حال كونها من أرباب الوظائف العمومية رئيس قسم الأسرة البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بتسليم 6 أطفال لكل من المتهمين الأول والثانية تمهيدا للتعامل لعرضهم للبيع، وقد كان ذلك بقصد الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، وذلك بالحصول على مبالغ مالية لقاء بيع هؤلاء الأطفال، وقامت المتهمة الثالثة بإخفاء معالم الجريمة بأن اختلست المحاضر وبعض الأوراق من مكان الواقعة.

كما أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررت رسمية وهى محاضر جلسات الأسرة البديلة لهيئة التضامن الاجتماعي بأن قام المتهمان الأول والثانية بالاشتراك مع المتهمة الثالثة والموظفة المختصة بضبط محاضر الجلسات، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرهم، وذلك بأن أمدوها ببياناتها والتى دونتها خلافا للحقيقة بمحاضر الجلسات، فقامت بضبط المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.

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واشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية لإحدى شركات المساهمة (مستشفي الهلال الأخضر) وهى إخطارات ولادة منسوب صدورها للمستشفى، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قامت المتهمة الثالثة بإمداد المتهم الأول بنماذج مصطنعة لإخطارات الولادة منسوب صدورها لمستشفى الهلال الأخضر بمدينة العاشر من رمضان فحررها وأنشأها المتهم الأول وملأ بياناتها على غرار المحررات الصحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة وضع المتهمة الثانية لأربعة أطفال داخل مستشفى الهلال الأخضر مع علمهم بتزويرها ونسبها زورا للمختصين بتلك الجهة فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.

وكما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بتحرير شهادات ميلاد سبعة أطفال والصادرة من مكتب صحة الخليج المصري بحدائق القبة حال تحريرهم لها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن أملى عليهم خلافا للحقيقة لنسب سبعة أطفال لكل من المتهم الأول والثانية وقدم الإخطارات المزورة مع علمهم بتزويرها.

كما اشتركوا وآخر مجهول بتقليد خاتم منسوب صدوره لمستشفى الهلال الأخضر بمدينة العاشر من رمضان مع علمهم بتقليده، كما استعملوا الخاتم المقلد المنسوب صدوره لمستشفى الهلال لإخطارات الولادة.