مصر | شرطة المرافق ترفع 1195 حالة إشغالات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة المرافق ترفع 1195 حالة إشغالات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز الدقي، المنطقة الاثرية، الاهرام، حي جنوب، العجوزة، العمرانية، أول أكتوبر.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 1195 مخالفة تنوعت مابين ضبط 340 كرسي، 60 قلب شيشة – 14 ترابيزة – 3 ثلاجة، 8 اعلان بدون ترخيص، 9 عربة متنوعة – 28 استاند، 7 شمسية، 300 سيخ حديد، 5 طقطوقة – 18 ميزان متنوع، 8 تابلوة خشب، 18 ميزان متنوع – 350 لوح خشب، تروسيكل، 7 اسطوانه غاز، 2 فاترينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.

مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بالقناطر الخيرية



لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب 6 آخرين في مشاجرة بالأعيرة النارية بقرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.

Advertisements

ووقعت مشاجرة بناحية عزبة سكر التابعة لقرية أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية بين سائق توك توك وعاملين وسائق ومزارع وربتي منزل (طرف أول) وبين ثلاثة مزارعين أشقاء وابن أحدهم وآخر "هارب" (طرف ثاني) لانقلاب التوك توك قيادة السائق بمسقى مياه أمام مسكن أحد المزارعين من الطرف الثاني.

وأطلق خلالها الطرف الثاني أعيرة نارية من أسلحة بحوزتهم فأودوا بحياة إحدى ربتي المنزل وأصابوا المزارع والسائق من ذات الطرف بأعيرة نارية متفرقة، كما أُصيب باقي أفراد الطرف الأول بجروح وكسور متفرقة.

وتم ضبط الطرف الثاني وبحوزتهم الأسلحة والأدوات المستخدمة ( بندقية آلية بخزينتها طلقين من ذات العيار - بندقية خرطوش - عصا شوم )، واعترفوا بالجريمة، وجارٍ ضبط الهاربين والأسلحة المستخدمة والعرض على النيابة.

