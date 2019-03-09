مصر | خلال حملات أمنية.. ضبط 12 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملات أمنية.. ضبط 12 مشتبها بهم في المنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 32 كرسي، 2 استاند حديد، عربة فول، 200 لوح خشب، 27 شيشة، 2 اسطوانه غاز، 150 سيخ حديد، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 12 حالة اشتباة، 5 بائع متجول، حكم جزئي، 15 غرامة، 4 خيال وجمال، قضية تسول، 12 اشتباه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الدفع بـ8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مركب نيلي في المعادي



نشب منذ قليل ضخم بمركب نيلى ببكورنيش المعادى ودفعت قوات الحماية المدنية ب8 سيارات أطفغاء لاخمادة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنوشب حريق ضخم فى مركب نيلى وعلة الفور انتقل رجال الأطفاء لاخمادة وقال مصدر أمنى مسئؤل أن الحريق ضخم ويكافح رجال الحماية المدنية لأاخمادة وجارى الوقوف على ملابساتة والتأكد من وجود ضحايا من عدمة.

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القبض على زوج سيدة منتحرة بحلوان للاشتباه في قتلها



ضبط رجال مباحث حلوان برئاسة المقدم هاني أبو علم رئيس مباحث القسم زوج سيدة قامت بالإنتحار بحلوان دون ظهور أسباب لإنتحارها وذلك لإجراء التحقيقات معه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

بداية الواقعة كانت عندما وردت معلومات لرجال البحث الجنائي تفيد بوجود جثة ملقاه على الأرض نتيجة السقوط من الدور ال5 بأحد القعارات المتواجده بحلوان، وعلى الفور قامت دورية بالذهاب الى مسرح الحادث ومعاينة الجثة، وتبين أنها سيدة قامت بالإنتحار، وفقآ لشهادة الجيران والماريين بالشارع أثناء وقوع الإنتحار.

وبتقنين الإجراءات تبين أن الجثة تعود الي سيده تعمل مندوبة مبيعات وتتمتع بروح الدعابه ولا يوجد أي شبهه فى وجود حالات إكتئاب لديها أو أسباب واضحة لقيامها بالإنتحار، وذلك الذي أكده أحد شهود عيان بمحل سكن الأولى.



وتكثف تحريات المباحث جهودها لمحاولة فك لغز إنتحارالسيدة، ومعرفة السبب الرئيسى وراء قيامها بالإنتحار، وتقوم الأن الأجهزة الأمنيه بالتحقيق مع زوجها لوجود شبهات ضده بالقائها من الشرفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتنتظر النيابة العامة تحريات رجال المباحث.