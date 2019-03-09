مصر | في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تنقل مريضا لا يستطيع الحركة إلى المستشفى بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية.. "الداخلية" تنقل مريضا لا يستطيع الحركة إلى المستشفى بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، في استجابة فورية، المواطن "مدحت.م.أ"، والمقيم بمدينة مطروح، والذي يبلغ من العمر 63 عاما إلى إحدى المستشفيات لعدم قدرته على الحركة ويعاني من الوزن الزائد.

وكانت إدارة شرطة النجدة قد تلقت استغاثة تفيد تواجد المواطن المذكور داخل شقته بالدور الثامن علوي بأحد العقارات بشارع علم الروم، ويتعذر نزوله لنقله للمستشفى.

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بمطروح بالانتقال لمحل البلاغ وبصحبتهم كافة التجهيزات المناسبة "سيارة الإنقاذ البري، سيارة المعدة الهيدروليكية، منصة الإنقاذ والإطفاء"، وتمكنت من إنزاله من داخل شقته بالدور الثامن علوي بحذر شديد بمعرفة قوات الإنقاذ وبمساعدة أهليته والحفاظ عليه من أي مضاعفات صحية، وعقب ذلك تم نقله إلى سيارة الإسعاف بحالة صحية مستقرة .

ولاقى ذلك استحسان المواطنين الذين أشادوا بالدور الإنساني الذي تقوم به وزارة الداخلية لدعم المواطنين في شتى المجالات.