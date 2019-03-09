مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 17 تاجر مخدرات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 17 تاجر مخدرات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 17 متهما "17 اتجار" ضبط بحوزتهم 425 جرام حشيش، جرام هيروين، 1000 جرام الإستروكس، 232 قرصا مخدرا، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط متهم "قضية دفاع" وضبط بندقية خرطوش 12 بامب أكشن، فرد محلي الصنع 12 مم، طبنجة عيار 9 مم، طلقات مختلفة عيار 12 ملم.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
عاجل.. "الداخلية" تحبط محاولة خلية إرهابية زرع قنبلة بالجيزة ومصرع 7 من عناصرها
أكدت وزارة الداخلية، أنه استكمالا لجهودها في مجال مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية من خلال توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني نفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإخوانية الإعلامية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى.
وأضافت المعلومات أنه تنفيذا لذلك المخطط تعتزم مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرا لتصنيع تلك العبوات وللانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وتم على الفور إعداد الأكمنة اللازمة حيث اشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابهم منها بادر مستقليها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن إصابة أحد ضباط القوة المهاجمة ومصرع مستقلي السيارة وعددهم 3 تبين ارتداء اثنين منهما لملابس عمال كهرباء وعثر بحوزتهم على بندقية آلية عيار 7.62 × 39، طبنجة 9مم، العديد من الطلقات، وبتفتيش السيارة المشار إليها عثر على عبوة ناسفة معدة للتفجير وبعض الكابلات الكهربائية.
وكما أسفرت عمليات التتبع تحديد الوكر المشار إليه وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجدة بداخلها والذي أسفر عن مصرع 4 "جار تحديدهم"، وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة وبعض أدوات التصنيع" مادة R-salt، كيس رولمان بلي، 3 جهاز ريموت، 2 قناع غاز" وذاكرة تخزين "فلاش ميموري" وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية، كذا عدد "3 بنادق آلية عيار 7.62 × 39، أفارول، 2 خوذة".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.