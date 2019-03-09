مصر | خلال مداهمات أمنية.. سقوط 17 تاجر مخدرات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال مداهمات أمنية.. سقوط 17 تاجر مخدرات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 17 متهما "17 اتجار" ضبط بحوزتهم 425 جرام حشيش، جرام هيروين، 1000 جرام الإستروكس، 232 قرصا مخدرا، وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط متهم "قضية دفاع" وضبط بندقية خرطوش 12 بامب أكشن، فرد محلي الصنع 12 مم، طبنجة عيار 9 مم، طلقات مختلفة عيار 12 ملم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

