أخبار مصر | أجندة وجلسات ملتقى الشباب العربي الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أجندة وجلسات ملتقى الشباب العربي الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان، يوم السبت المقبل في الفترة من (16 - 18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويهتم الملتقى بالقضايا المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الأفريقية، حيث يناقش المشاركون فيه من خلال الجلسات موضوعات مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية، وأثر التقنية الحديثة والابتكار في أفريقيا والمنطقة العربية، إلى جانب عقد مائدة مستديرة لإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادي النيل كممر للتكامل العربي والأفريقي، وكذلك تعقد ورشة عمل عن "تنمية منطقة الساحل"، بالإضافة إلى إقامة ورشتي عمل لريادة الأعمال إحداهما بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجح"، والأخرى بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية من منظور أفريقي".

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.

كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُنّاع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

ويضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالًا بكونها عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

وتم فتح باب التسجيل لحضور الملتقى في عاصمة الشباب الإفريقى "أسوان" حتى 25 فبراير 2019.

ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.

وننشر أجندة الملتقي :

السبت : فعالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي الساعة الخامسة مساء

الأحد 17 مارس : الجلسة الافتتاحية منتدى شباب العالم : آفاق جديدة الساعة العاشرة صباحا

جلسة نقاشية بعنوان مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية الساعة الحادية عشرة والنصف

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استراحة

مائدة مستديرة بعنوان : وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي الساعة الواحدة والنصف

جلسة نقاشية بعنوان : أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية الساعة الثانية ظهرا

ورشة عمل : كيف تكون رائد أعمال ناجح الساعة الثانية ظهرا

ورشة عمل : ريادة الأعمال المجتامعية من منظور أفريقي الساعة الثانية ظهرا

ورشة عمل : تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل الساعة الثانية ظهرا

الجلسة الختامية الساعة السابعة والنصف مساء

الاثنين 18 مارس : جولات حرة للمشاركين في مدينة أسوان

يذكر أن منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدثٌ سنويٌ عالميٌ أُقيمت آخر فعالياته بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر ٢٠١٨.

وكان المنتدى انطلق عام ٢٠١٧ في نسخته الأولى بدعوة من شباب مصر لشباب العالم؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهد المنتدى في نسخته الثانية لعام 2018 مشاركة أكثر من ٥٠٠٠ من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة. ويعد ملتقى الشباب العربي والأفريقي إحدى منصات منتدى شباب العالم.