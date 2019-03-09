أخبار مصر | مصدر بـ"التعليم": مؤتمر صحفي قريبا للرد على جعل الصف الأول الثانوي تجريبي كل عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بـ"التعليم": مؤتمر صحفي قريبا للرد على جعل الصف الأول الثانوي تجريبي كل عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى سوف يعقد مؤتمر صحفى قريبًا للرد على ما أثير خلال الساعات الماضية بشأن جعل الصف الثاني الثانوي تجريبي وعدم إحتساب درجات الصف الثاني الثانوي خارج المجموع.

جدير بالذكر أنه تم تداول أخبار على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية تفيد بموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يظل الصف الأول الثانوي تجريبي دائمًا وأن يكون الصف الثاني الثانوي تجريبي وخارج المجموع.