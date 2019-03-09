أخبار مصر | "التضامن": إعداد كتاب دوري يتضمن الضوابط لتحقيق أهداف حملات الكشف عن المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": إعداد كتاب دوري يتضمن الضوابط لتحقيق أهداف حملات الكشف عن المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جارى إعداد كتاب دورى يتضمن الضوابط وكافة التيسيرات التى تمكن الحملات من تحقيق أهدافها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأكد عثمان، أنه يتم إعداد قاعدة بيانات عن جميع الحافلات المدرسية التابعة للمدارس وكذلك والحافلات التى تتعاقد معها لنقل الطلاب من قبل الشركات الخاصة مع ضرورة الإفادة بأى تحديث فى هذه البيانات مع استمرار تكثيف حملات الكشف بشكل مفاجئ.

وأضاف عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، أنه سيتم التوسع فى حملات الكشف عن المخدرات لاستهداف سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع إستمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة.

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وتابع عثمان، أنه سيتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لإتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر واحالتها الى النيابة.

على جانب أخر يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين ، ومن يثبت تعاطية يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية ، بالتعاون مع الجهات المعنية وادت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 الف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 الى 12% عام 2017، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 الى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.