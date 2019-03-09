أخبار مصر | "التضامن": اليوم بدء الاختبارات الشفوية لمشرفي الجمعيات الأهلية لحج 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": اليوم بدء الاختبارات الشفوية لمشرفي الجمعيات الأهلية لحج 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، المرحلة الثانية والأخيرة لإختيار مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، وذلك بإجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا المرحلة الاولى من الاختبارات والخاصة بالاختبارات التحريرية وذلك باجمالى 587 متقدم، ومن المقرر أن تجرى الأختبارات الشفوية لمدة أسبوعين فى الفترة من 9 إلى 23 مارس الجارى.

صرح أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنه قد تم الإعلان على الموقع الالكتروني للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى المتضمن كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين للاختبارات الشفوية من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه ومن المقرر اجراء الاختبارات بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية على ان تقام الاختبارات في محافظات (القليوبية – الاسكندرية – سوهاج – الجيزة )، ومن المقرر أن يشمل اليوم السبت وهو اليوم الاول لإجراء الاختبارات محافظات الاسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ بإجمالي 107 متقدم للاختبارات والتى ستجرى فى الاسكندرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية.

ويتضمن اليوم الثاني للاختبارات الأربعاء 13 مارس محافظات الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية باجمالى 149 متقدم، وستجرى الأختبارات بمقر جمعية الشبان المسلمين – ببنها الجديدة.

أما المجموعة الثالثة للمختبرين والتى تضم محافظات اسيوط، سوهاج، الاقصر، وقنا، أسوان، المنيا، البحر الاحمر، الوادى الجديد وستجرى الاختبارات على مدى يومى 16 و17 مارس الجارى وذلك بمقر مركز التعليم المدنى واعداد القيادات الشبابيىة بسوهاج باجمالى 148 متقدم اما المجموعة الرابعة للمتقدمين والتى تضم محافظات القاهرة ودمياط وجنوب سيناء وبورسعيد، سيتم اجراء الاختبارات الاربعاء 20 مارس باجمالى 92 متقدم، حيث سيتم اجراء الاختبارات بمقر المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع بالعجوزة اما محافظات الاسماعيلية وشمال سيناء والجيزة وبنى سويف والسويس و الفيوم والمركزية باجمالى 91 متقدم فستجرى الاختبارات السبت 23 مارس بمقر المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بديوان وزارة التضامن الاجتماعى بالعجوزة.