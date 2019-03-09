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أخبار مصر | من أجل الاستقرار والتنمية.. لجان لنقابية بالبحيرة تؤيد التعديلات الدستورية

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أعلنت العديد من اللجان النقابية بالبحيرة، تدعيمها للتعديلات الدستورية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات ولمزيد من الاستقرار والتنمية.

وجاءت هذه اللجان النقابية كالتالي:

اللجنة النقابية للعاملين بمشروع المحاجر بالبحيرة

اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية بالبحيرة

اللجنة النقابية للعاملين بالتأمين الصحي فرع البحيرة

اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري بالبحيرة

اللجنة النقابية للعاملين بالعلوم الصحية بالبحيرة

اللجنة النقابية للعاملين بالأئمة والدعاة بالبحيرة

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اللجنة النقابية للعاملين بالعلوم بالبناء والأخشاب بالبحيرة

اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالبحيرة

اللجنة النقابية بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء بقطاع البحيرة

اللجنة النقابية للعاملين بالجمعية الاستهلاكية بالبحيرة

اللجنة النقابية للعاملين بالتأمين الصحي

اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف البحيرة.

وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، موافقة أغلبية المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأوضح عبدالعال أن 485 نائبا صوتوا بالموافقة على مبدأ التعديل، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة لإقراره، معلنا إحالة طلب التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عملا بحكم المادة 136 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على أن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

وأضاف عبدالعال أنه عملا بحكم المادة 137 من اللائحة، فعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.

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