أخبار مصر | وزير الأوقاف: منابر الجمعة المقبلة ستتحدث عن الأم بمناسبة عيدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: منابر الجمعة المقبلة ستتحدث عن الأم بمناسبة عيدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة تعمل على ترجمة الخطبة الموحدة، إلى ١٠ لغات للتواصل الدولي والإنساني، مشيرا إلى أن اختيار موضوع الخطبة يتم مراعاة أنها خطبة دولية وليس خطبة خاصة بنا فقط، فيتم اختيار الموضوعات والكلمات بميزان حساس، فلن نسمح بوجود سلبيات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بأكاديمية الأوقاف، أن المنابر تحتشد الجمعة المقبلة للحديث حول مكانة الأم في ذكري عيد الأم المقبل، موضحا: "نحن نختار الموضوعات ذات القاسم الإنساني المشترك، فتستهدف من خطابنا المسلمين، والبشرية كلها لتعلم حقيقة الإسلام الوسطي، وأن ما تقوله الجماعات الإرهابية ليس له علاقة بالدين".

وأوضح الوزير أن ترجمة الخطبة الموحدة للغات عديدة ليس بالأمر الهين فهناك فريق عمل يعمل خلف الأضواء لتحقيق الهدف المطلوب، ولدينا مجموعة من القيادات الشابة الواعية التى ستساهم بقوة في إعادة الفكر الوسطي من جديد ونسعى لأن يعلم العالم كله صورة الإسلام الحقيقية