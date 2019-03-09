أخبار مصر | وزير الأوقاف: المدارس القرآنية وصلت إلى ٨٦٨ مدرسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: المدارس القرآنية وصلت إلى ٨٦٨ مدرسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن أكاديمية الأوقاف للتدريب صرح علمي هدفه توسيع عملية التدريب والتثقيف للعاملين بالشرح الدعوي في مصر والخارج.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في أكاديمة الأئمة بالسادس من أكتوبر، أن هناك 4 كتب يتم تدريسها للطلبة داخل أكاديمية الدعاة منها: مفاهيم يجب أن تصحح، الفهم المقاصدي للسنة النبوية، قواعد الفقه الكلية.

وتابع: نجتهد لتخفيف الجانب العلمي، وهناك توجيه بالتبسيط في الامتحانات، واللي يجيب أقل من ٧٠% يتكسف من نفسه، فلو وضعنا امتحانات دراسات عليا كما يجب، سنجد 90%؜ منكم هيلم هدومه ويمشي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعداد محفظ القرآن الكريم من خلال مراكز تدريب محفظ القرآن، لافتا إلى أنه تم إنشاء ٧٠ مركزا ، ويتواجد بها الآن ٤٤٤١ دارسا ودارسة لتحفيظ القرآن.

وقال الوزير إن المدارس القرآنية اليوم تصل إلى نحو ٨٦٨ مدرسة قرآنية، ونستهدف الوصول لألف مدرسة قرآنية خلال العام الجاري، ووجه التحية للمشاركين في المسابقة من العاملين من أبناء الوزارة.

واستعرض الوزير أسماء المؤهلين للمسابقة العالمية السادسة والعشرين دورة الشيخ محمود خليل الحصري لحفظ القرآن الكريم من المتسابقين المصريين، والتي ستقام فعالياتها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر فى الفترة من ٢٣ / ٣ / ٢٠١٩ م وحتى ٢٩ / ٣ / ٢٠١٩ م وذلك على النحو التالي:

الفرع الأول حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وفهم مقاصده.

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رأفت عبد الستار سيد أحمد محافظة الغربية.

الفرع الثانى حفظ القرآن الكريم لأصحاب الصوت الحسن.

١_ عبد العزيز شعبان عبد العزيز محمد محافظة الجيزة.

٢_ عبد الرحيم محمد على إبراهيم محافظة أسوان.

الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم للناشئة تحت ١٢ سنة

١_ سارة محمد محمد زكريا محافظة البحيرة.

٢_ أحمد جمال السيد حشيش محافظة الغربية.

٣_ زياد محمد مصطفى أنور محافظة الدقهلية.