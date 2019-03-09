أخبار مصر | وزير الأوقاف: المتطرفون يقتطعون النصوص من سياقها كعدم تحريم "الاستروكس" صراحة في القرآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: المتطرفون يقتطعون النصوص من سياقها كعدم تحريم "الاستروكس" صراحة في القرآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الجماعات المتطرفة تقتطع النصوص، من سياقها لتقديم قضاياها الخاصة، موضحا أن البعض يتناول محرمات بحجة أن القرآن الكريم لم ينص على تحريمها مثل "الاستروكس أو"الكوكايين"، وهى لم تٌحرم صراحة فى القرآن رغم أن علة التحريم هى حدوث السكر.

وأضاف جمعة، خلال لقائه بالدعاة فى أكاديمية التدريب، أن الوزارة تدرب الدعاة بجدية وبطريقة غير مألوفة ولذلك استقدمت لهم كبار الأساتذة والمتخصصين، حيث يدرس لهم المفتى السابق الدكتور على جمعة، وأساتذة إعلام والمفتى الحالى الدكتور شوقى علام و الدكتور مصطفى الفقى.

وأشار جمعة إلى أن كتب التدريب تصلح ككتب للثقافة الإسلامية العامة التى تصلح للتثقيف العام لشموليتها، وسهولة تناولها، واتباعها اسلوب الكتابة الصحفية للتيسير على الدعاة وعلى الناس فى تقديم العلم، موضحا أن الطلاب الوافدين الدارسين بمصر ستتاح لهم مشاركات فردية بتقديم مباشر، من خلال إجراء مسابقة داخلية لهم يوم الثلاثاء، وترشيح المتقدمين للمشاركة بالمسابقة الدولية، مشيرًا إلى أن 50 متسابق من 43 دولة سيشاركون بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم من الخارج.