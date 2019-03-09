أخبار مصر | البحوث الإسلامية: حملة "حق الشهيد" نفذت 22 ألف لقاء توعوي في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية: حملة "حق الشهيد" نفذت 22 ألف لقاء توعوي في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجمع البحوث الإسلامية أن الحملة التوعوية التي نفذها وعاظ الأزهر الشريف في مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية تحت عنوان: "حق الشهيد" بمناسبة ذكرى يوم الشهيد أسفرت عن تنظيم نحو (22400) لقاء خلال أربعة أيام منذ انطلاقها.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدذكتور محيي الدين عفيفي إن الحملة التي أطلقها المجمع في هذه المناسبة الطيبة انتشر من خلالها وعاظ الأزهر الشريف في كل محافظات الجمهورية لتوعية الناس والتأكيد على فضل ومكانة الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون وهي النفس من أجل أن يعيش الجميع في أمن وأمان.

أضاف "عفيفي" أن تلك الحملات تستهدف بيان المجهودات التي تبذلها قواتنا المسلحة الحارس الأمين على مصر وشعبها، والتي لم تتأخر لحظة في تقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وكرامة الشعب المصري والحفاظ على مقدراته وحماية مصر من محاولات العبث بها، فرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال ضحوا بدمائهم من أجل أن تحيا مصر قوية أبية.

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وأكد الأمين العام أن كل قطرة دم سالت من الشهداء الأبرار، دفاعا عن الوطن وحماية أبنائه، سطرت تاريخًا خالدا مشرفًا من التضحية والفداء، لن تنتهي ذكراه أبداً بل ستظل خالدة في قلوب المصريين؛ لأنهم جسدوا أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة.

أشار إلى أن المجتمع في هذا التوقيت أحوج ما يكون لتطبيق الدروس المستفادة من تضحية الشهداء بشكل عملي وإنساني يؤثر في حياة الناس ليكون إعلاء قيمة الوطن هو الهدف الأسمى لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات المختلفة.