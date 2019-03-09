انت الان تتابع المنيا تودع شهيد سيناء في جنازة عسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

شيّع أهالي قرية بني روح في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، فجر اليوم السبت، المُجند جثمان أحمد سعيد ربيع، والذي اُستشهد في الحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرًا في محافظة شمال سيناء، وحضر الجنازة العسكرية، المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أكرم محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد عصام عبد الغني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، ومأمور مركز الشرطة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين ونواب البرلمان عن دائرة مركز ملوي.

وأعرب محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وأوضح أن تلك الأعمال الإرهابية لن تُثني مصر عن مواصلة العمل والبناء والمُضي قُدمًا نحو بناء مصر الجديدة. وقال العميد عصام عبدالغني رئيس مركز