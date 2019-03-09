انت الان تتابع محافظ بورسعيد لأسر الشهداء: «يا بختكم بولادكم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وضع أكليل الزهور على النصب التذكاري
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رسالة لأسر الشهداء اليوم السبت، قائلا: "يا بختكم بولادكم، فلقد كنتم سبب في تربية الشهيد الذي ضحى بروحه"، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تترك شهدائها سواء من رجال الجيش أو الشرطة. وأضاف "الغضبان": "هذا حق بلدكم عليكم، وسنقدم كل يوم شهيد لأنه شرف لكل أسرة"، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع عدد من أسر شهداء المحافظة خلال الحروب والأحداث المختلفة التي شهدتها، بقاعة الجهاز التنفيذي بديوان عام المحافظة، وذلك ضمن احتفالات بورسعيد بـ"يوم الشهيد"، بحضور اللواء هشام خطاب، مدير الأمن.
وقال اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إن سقوط الشهداء دافع لاستكمال مسيرة الأمن والأمان والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في شتي المجالات. وأضاف، أن ذكرى يوم الشهيد تأتي في وقت يكثر فيه شهداء الإرهاب الأسود الغاشم، لافتًا إلى أن الشهداء أعظم من كرمهم الله تعالى، وضحوا بأنفسهم ودمائهم فداء للوطن،
وقال اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إن سقوط الشهداء دافع لاستكمال مسيرة الأمن والأمان والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في شتي المجالات.
وأضاف، أن ذكرى يوم الشهيد تأتي في وقت يكثر فيه شهداء الإرهاب الأسود الغاشم، لافتًا إلى أن الشهداء أعظم من كرمهم الله تعالى، وضحوا بأنفسهم ودمائهم فداء للوطن، وأوفوا بوعدهم للوطن والشعب المصري، مختتما حديثه بعبارة: "يحيا الوطن بأبنائه وعزيمتهم وإيمانهم".
كان المحافظ ومدير الأمن، قاما بوضع إكيل من الزهور على النصب التذكاري، أعقبه زيارة متحف النصر المتواجد أسفل النصب والتقاط صور تذكارية أمام تمثال عبد المنعم رياض، ومن المنتظر أن يحضرا احتفالية مساء غد بالمركز الثقافي الترفيهي "أوبرا بورسعيد"، تتضمن أوبريت استعراضي غنائي يحمل عنوان "على عيني".
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