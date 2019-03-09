انت الان تتابع محافظ بورسعيد يضع إكليل زهور على النصب التذكاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء هشام خطاب مدير الأمن، إكليلًا من الزهور، اليوم السبت، على النصب التذكاري بميدان الشهداء المقابل لديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات بورسعيد بـ"يوم الشهيد"، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، فيما شهد محيط حديقة المسلة المقابلة لديوان عام المحافظة وجود عدد من الأطفال والمواطنين، رافعين أعلام مصر، وبثت الإذاعة المحلية عددا من الأغاني الوطنية. والتقط المحافظ ومدير الأمن، صورا تذكارية مع تمثال "عبد المنعم رياض" بحديقة الشهداء، ضمن احتفالات المحافظة بـ"يوم الشهيد".

العام الماضي، أزاح المحافظ الستار عن تمثال الشهيد الفريق أول "عبد المنعم رياض"، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والمتواجد بميدان الشهداء المقابل لمجمع محاكم المحافظة، بالتزامن مع احتفالات عيد الشهيد. وأقام التمثال الفنان طارق الكومى، مدير متحف الفنان محمد مختار، بطول 4 أمتار و20 سنتيمترا، ووزن