انت الان تتابع نائب: «الإخوان» تستغل صفحات الرياضة لنشر الشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جماعة الإخوان - صورة أرشيفية

حذر الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يفترض أنها متخصصة في الرياضة والمنوعات وتروج للشائعات والأكاذيب، قائلا: "الجماعة الإرهابية تستغل هذه الصفحات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين لنشر الشائعات والأكاذيب، فهذه الجماعة جندت مجموعة من اللجان الإلكترونية لرصد حجم المتابعين على وسائل التواصل لنشر الشائعات على الصفحات التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين، ووجدنا في الفترة الأخيرة أن صفحات متخصصة في الشأن الرياضى تروج الشائعات مستغلين عدد المتابعين على هذه الصفحات".

وتابع نصر الدين: "هذه اللجان الإلكترونية تقوم بعمل شير لهذه الشائعات على الصفحات حتى تصل لأكبر عدد من الشباب، واتضح جليا من خطة الجماعة الإرهابية أنهم يستهدفون صغار السن والمواطنين البسطاء، الذين يعتمدون على مواقع التواصل في تلقي المعلومات".وطالب بسرعة تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية على هؤلاء، بالإضافة