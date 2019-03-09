شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق اسم الشهيد أحمد عبدالرازق على ميدان بمدخل قرية الصوفية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارا بإطلاق اسم الشهيد أحمد عبدالرازق السيد عبدالمعطي، على ميدان مدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر.

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وأكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الشهيد على الميدان يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شؤون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على الميدان بمدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة المجلس التنفيذي للوحدة المحلية بالصوفية صدر المحافظ قرار المحافظ السابق.

يذكر أن الشهيد من قوة مديرية أمن الإسكندرية والمتوفى في 16 يونيو 2017 ضمن حالات الاستشهاد.