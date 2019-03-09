شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بمئوية ثورة 1919 أمام منزل سعد زغلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد العشرات من أعضاء وقيادات حزب الوفد، أمام بيت الأمة منزل الزعيم الراحل سعد زغلول، أبرزهم هاني سري الدين وفؤاد بدراوي، وسفير نور، وسليمان وهدان، وياسر الهضيبي، وطارق التهامي أعضاء الهيئة العليا للحزب.

وردد عدد من الوفديين أمام منزل سعد زغلول هتافات مثل «عاش الوفد ضمير الأمة» و«نموت نموت وتحيا مصر»، رافعين أعلام حزب الوفد الخضراء.