شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قطاع أفريقيا بـ«BMW»: مصر من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد توماس رن، المدير العام لقطاع أفريقيا وشرق أوروبا بشركة «بى إم دبليو»، بما تتمتع به السوق المصرية من عوامل لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للإستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة، والعمالة الفنية المدربة ومنخفضة التكلفة، منوهًا بأن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي العوامل التي تجعل شركة «بي إم دبليو» مهتمة بتوسيع نشاطها فيها.

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جاء ذلك خلال زيارة مدير قطاع أفريقيا وشرق أوروبا بشركة «بي إم دبليو» لمقر مسرعة الأعمال (فلك) بدعوة من الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، في إطار زيارته إلى مصر، وذلك بحضور الدكتور شهاب مرزبان رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، ومالك فواز مستشار وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي

وأأستمع توماس رن، إلى شرح من فريق عمل مسرعة الأعمال (فلك) والتي تأسست في إطار مبادرة (فكرتك شركتك) التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وأسستها شركة مصر لريادة الأعمال 2017، حيث تهدف (فلك) إلى تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين.



وأشاد بدور مسرعة الأعمال (فلك) في دعم رواد الأعمال المصريين، وأبدى إعجابه بمقدار التطور الذي شهده مجال ريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن شركته تعمل على دعم رواد الأعمال المتخصصين في تقديم خدمات في مجال السيارات وزيارتهم إلى مسرعة الأعمال (فلك) لإستكشاف إمكانية التعاون معها في دعم الشركات الناشئة في ظل ما تقوم به بخطوة مهمة لمستقبل قارة أفريقيا وليس مصر فقط، ويوفر برنامج تسريع الأعمال على مدى 4 أشهر لأصحاب المشاريع، التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل، بالإضافة إلى أنه مجهز بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز نماذج الأعمال ولصقل المهارات في تنظيم المشاريع، من أجل المنافسة في الإقتصاد العالمي، وتعد (فلك) هي أكبر مسرع للأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز ريادي في المنطقة.

و قال الدكتور شهاب مرزبان: « إن وزارة الإستثمار والتعاون الدولي لديها رؤية واضحة في دعم شركات ريادة الأعمال نظرًا لدورها في النمو الإقتصادي، في إطار دعم القيادة السياسية للإستثمار في العنصر البشري، وعلى هذا الأساس تم إنشاء مبادرة (فكرتك شركتك)، مشيرًا إلى أن الوزارة أسست أول مركز لرواد الأعمال داخل مقرها، والذي يسهم في تقديم الخدمات المتكاملة للشركات الناشئة، موضحًا أن المبادرة قامت من خلال شركة مصر لريادة الأعمال بتأسيس مسرعات أعمال وتسهم في تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه للشركة الناشئة من خلال (فلك)، والتي تعمل كمنصة لإطلاق العديد من برامج مسرعات الأعمال وتمتد في العديد من القطاعات

وأضاف أن مسرعة (فلك) تقوم بعقد دورتي أعمال كل عام، يتخرج من كل دورة ما بين 20 إلى 30 شركة، من بينها عدد كبير يعمل في مجال صناعة السيارات، والمجالات المرتبطة به، مثل المنصات الإلكترونية والتطبيقات المتخصصة في صيانة السيارات وتزويدها بالوقود وقطع الغيار بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى الشركات المتخصصة في تحليل البيانات المهمة لصناعة السيارات ذاتية القيادة، مشيرًا إلى أن (فلك) نجحت في تسهيل عقد شراكات بين خريجيها وكبار الصناع ومقدمي الخدمات في مصر

بدوره.

ومسرعات الأعمال هي كيان اقتصادي يهدف إلى أستثمار أموال بعض المستثمرين في مشروعات شركات تمتلك مقومات تؤهلها للنجاح وتحقيق أرباح في المستقبل، إحتضان مشروعات شركات أفكارها ومقوماتها تؤهلها لأن تكون شركات ناجحة بعد أن توفر لها المسرعة بعض الخدمات مثل التمويل – إشراف الخبراء، وتحقيق هامش من الربح لملاك المسرعات.