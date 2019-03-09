شكرا لقرائتكم خبر عن «استرداد الأراضي» تبحث مصير الزراعات الموسمية وطريقة تقنين الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين، حيث تعقد هذا الاجتماع الثالث بحضور 6 محافظين، لـ«البحر الأحمر وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان»، وذلك لمتابعة إجراءات التقنين.

وأوضح بيان رسمي للجنة، السبت، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أصدر كتابا دوريا تضمنت كافة التعليمات الخاصة بدورة التقنين وتم ارساله إلى المحافظات، وخاصة ما يتعلق بالتثمين أو التعامل مع أراضى البينيات في المحافظات الحدودية.

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وكشف اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية أن اللجنة تدرس جميع طلبات التقنين التي تلقتها قبل بدء العمل بقانون 144 وأستوفت كل الشروط القانونية وذلك لضمها إلى منظومة التقنين، موضحا أن اللجنة تدرس ملف اراضى الزراعات الموسمية التي تقوم على زراعات الأمطار والطريقة الأنسب لتقنينها.

وأشار عبدالله أيضا إلى أنه تيسيرا على المواطنين قررت اللجنة أن الحالات التي انتقلت ولايتها من محافظة إلى أخرى بسبب الحدود الإدارية سيتم التعامل معها من خلال المحافظات الجديدة التي انتقلت اليها تبعيتها.

وقال رئيس الأمانة الفنية أن اللجنة العليا كلفت الأمانة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار اللائحة المالية لأوعية صرف نسبة ال20 بالمائة للمحافظات من حصيلة التقنين لإستغلالها في مشروعات تنموية وخدمية.