شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من قاضي المعارضات بشأن حادث «قطار محطة مصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة في العباسية، السبت، تجديد حبس ٥ متهمين جدد في حادث جرار قطار محطة مصر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالقتل الخطأ والإهمال الجسيم، الذي تسبب في وقوع الحادث الذي أسفر عن مقتله ٢٢ مواطنا وإصابة ٤٣ آخرين بإصابات متنوعة.
حضر المتهمون وسط إجراءات أمنية مشددة إلى المحكمة وتم تجديد حبسهم.
يذكر أن الأسبوع الماضي تم تجديد حبس ٦ آخرين ١٥ يوما من بينهم سائق الجرار.
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