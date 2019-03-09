شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأحد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، طقساً معتدلاً على السواحل الشمالية، دافئاً على الوجه البحري والقاهرة، مائلاً للحرارة على شمال الصعيد، حاراً على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهاراً، شديد البرودة ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون كالتالي: القاهرة «11- 23»، الإسكندرية «9- 19»، قنا «11- 29»، الأقصر «11- 30»، أسوان «12- 31».