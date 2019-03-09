شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 84 منشأة طبية لإدارتها بدون ترخيص بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً بغلق 84 منشأة طبية مخالفة بنطاق المحافظة لإدارتها بدون ترخيص وعدم توافر متخصصين في البعض منها، حفاظاً على سلامة المواطنين.

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وقال راشد إن قرارات الغلق جاءت من خلال حملات التفتيش التي قامت بها مديرية الشؤون الصحة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على المنشآت الطبية خلال الشهر الماضي، مؤكداً على استمرار الحملات على كافة المنشآت الصحية للتأكد من حصولها على الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بأي منشأه صحية تعمل في المجالات التي تمس صحة المواطنين، وذلك لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المنشآت الطبية التي تم غلقها شملت 30 منشأة بمركز ومدينة العياط، و28 منشأة بمركز ومدينة البدرشين، و13 بمركز ومدينة أبوالنمرس، و8 منشآت بحي الوراق، و3 منشآت بحي الهرم، ومنشأة بكل من مركزي الحوامدية ومنشأة القناطر، مشيراً إلى أن المنشآت تنوعت ما بين عيادات تخصصية ومراكز حضانات ومعامل للتحاليل وعيادات أسنان ومراكز لعلاج الإدمان وعيادات نساء وتوليد ومراكز علاج طبيعي ومراكز أشعة وجناح عمليات غير مؤهل بأحد المراكز الصحية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها والتأكد من عدم تكرار فتحها بالمخالفة.