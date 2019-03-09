شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليوناني يزور بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وزير الدفاع الوطني لليونان Evangelos Apostolakis، أمس، مقر بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، للمرة الثانية، وكان في استقباله البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في إطار زيارته الرسمية لمصر، وكان برفقته سفير اليونان في مصر Michail Dimessis وقنصل اليونان في الإسكندرية Athanasios Kotsionis.

وقال المطران ناركسيوس، الوكيل البطريركى للروم الأرثوذكس في الإسكندرية، إن البابا ثيودوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وأفريقيا للروم رحب بالوزير اليونانى الذي حضر للمرة الثانية إلى الكاتدرائية التاريخية لبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، وهذه المرة كوزير للدفاع الوطني.

Advertisements

وأضاف أن البابا ثيودوروس استعرض خلال اللقاء جولته التبشيرية الأخيرة على نطاق واسع في أفريقيا والتي استغرقت عدة أيام شملت دول الكونغو الديمقراطية والكونغو بازافيل وإثيوبيا.

وعقب اللقاء، منح صاحب الغبطة وشاح وصليب القديس الرسول مرقص الإنجيلي لوزير الدفاع الوطني اليوناني.

من جهته، أشار Apostolakis إلى العلاقات الجيدة جدا بين البلدين المتجاورين اليونان ومصر، والتعاون المشترك الذي تطور بينهما في السنوات الأخيرة في العديد من قطاعات الاقتصاد، والجغرافيا الاستراتيجية (geostrategy) وغيرها، ثم أهدى وزير الدفاع الوطني للبابا ثيودوروس شعار وزارة الدفاع الوطني، و«سكين كريتي تقليدي» مصنوعا يدويًا، وألبوما لجزيرة كريت الرائعة مسقط رأسيهما.

وزير الدفاع اليونانى يزور بطريركية الإسكندرية للروم

وزير الدفاع اليونانى يزور بطريركية الإسكندرية للروم