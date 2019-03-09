شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. : طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد لطقس الغد وتأكيدها أنه سيكون دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارا شديد البرودة ليلا.

إصابة 23 شخصا إثر تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمقطورة فى الإسكندرية

أصيب 23 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بمقطورة بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، صباح اليوم السبت، بمنطقة العامرية غربى الإسكندرية.

شاهد فى دقيقة.. 17 مخالفة بقانون السكة الحديد الجديد تعرضك للحبس والغرامة

ينشر ”الخليج 365” قائمة أبرز المحظورات على المسافرين خلال استقلالهم القطارات أو دخول المحطات، وكذلك المحظورات على المواطنين خلال اقترابهم من حرم أو شريط السكة الحديد، والتى يعرض ارتكابها للحبس والغرامة معا أو إحدى العقوبتين، خلال السطور التالية:-

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.

إنفوجراف .. تعرف على أبرز المحطات فى حياة سعد زغلول

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919، حيث ولد سعد زغلول عام 1858 بالغربية، وتتلمذ على يد الإمام محمد عبده، وعمل في جريدة الوقائع المصرية وبالمحاماة، وتقلد منصب ناظر الحقانية، وساهم فى إعداد قانون المحاماة رقم 26 لسنة 1912، وشكل وزارة الشعب أول وزارة يرأسها مصرى من أصول ريفية، وتوفى عام 1927.

تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام" لـ 30 مارس

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، لجلسة 30 مارس لسماع أقوال مجرى التحريات.

شيخ قبيلة "آل مرة" القطرى: من سحبت جنسياتهم ستعود إليهم عاجلاً أم آجلاً

أكد شيخ قبائل آل مرة، أحد أكبر المكونات الاجتماعية في قطر، الشيخ طالب بن شريم، أنه لا يمكن الوثوق فى النظام القطرى "الذى استمرأ الكذب على الشعب القطرى والذى ما زال فى انتظار استرداد حقوقه المسلوبة".

بريكست" يغير سلوك السياح البريطانيين.. وارتفاع الحجوزات لمصر 39%

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن تأثير "بريكست" أو خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبى، بدأ يلقى بظلاله على الجانب التقليدى للحياة البريطانية، وسعى السياح المعتاد نحو الشمس الأوروبية، فمع تزايد المخاوف بشأن خروج دون اتفاق قد ينطوى على تأخيرات على الحدود، تفيد صناعة السفر أن المستهلكين في المملكة المتحدة قد غيروا سلوكهم فى الأسابيع الأخيرة.

يوم الشهيد يتصدر الترند.. ومغردون: لن ننسى شهداء مصر الأبرار مثال التضحية

تحتفل مصر اليوم 9 مارس باليوبيل الذهبى ليوم الشهيد، وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، ويأتى الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.