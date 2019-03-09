صور..محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير محيط الاستاد استعدادا للبطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يرافقه إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أعمال رفع كفاءة المدخل الغربى لاستاد القاهرة الدولى ومدخل الإستاد من صلاح سالم، بحضور رئيس حى غرب مدينة نصر. وذكر بيان لمحافظة القاهرة اليوم، أن الأعمال تتضمن تبليط الأرصفة وأعمال تجميل وإنشاء حدائق ودهان للأسوار ودهان العقارات، وذلك ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.

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