شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت تأخر إقلاع 3 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن، ورحلة الخطوط التركية 691 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط الملكية المغربية 273 المتجهة الى كازابلانكا تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

كانت هذه تفاصيل خبر تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.