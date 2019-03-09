شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة الهجرة لـ"لجالية المصرية فى لبنان":أنتم خط الدفاع الأول للوطن والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الجالية المصرية فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى لقاء مفتوح شهد نقاشا حول كافة الجوانب التى تهم الجالية، بحضور السفير نزيه النجارى السفير المصرى ببيروت.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن السفيرة نبيلة مكرم، استهلت اللقاء بتقديم التحية للمرأة المصرية التى تحمى أسرتها وتساند وطنها، كما ثمنت على دور المرأة المصرية بالخارج، فى تمثيل مصر بما يليق، مشيرة إلى تقدير القيادة السياسية لدور ومهام المصريين بالخارج على نحو شامل، وذلك تزامنًا من اليوم العالمى للمرأة.

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم على أن تستمع لمطالب ومشاكل أبناء الجالية المصرية، الذين أثاروا مشكلة عقود العمل والكفيل وأنهم يتعرضون لعمليات نصب، ووعدت الوزيرة بأنها ستتواصل مع وزير القوى العاملة لتنظيم حملات توعية فى كل بلد لتعريف أبناء الجاليات بقوانين العمل لديها، وبكيفية تجنب عمليات النصب فى الخارج.

وطالب وزيرة الهجرة، أبناء الجالية بضرورة توفير لجنة من مصلحة الأحوال المدنية لإنهاء إجراءات استخراج أرقام بطاقات الرقم القومى، ووعدت الوزيرة بنقل طلبهم لوزير الداخلية، وناشد مبعوثو الأزهر وزيرة الهجرة بنقل تحياتهم إلى الإمام الأكبر ووزير الأوقاف، مؤكدين أن كثير من الجنسيات تطلب حضور خطبهم الدينية والاستماع إليها.

كما وعدت السفيرة نبيلة مكرم شابًا مصريًا مكافحًا من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بمساندته إذ أنه يعمل بمصنع للمنظفات مجانا فى لبنان لتعلم المهنة، وقرر افتتاح مصنع بالمحلة على شاكلته للاستثمار فى بلده.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك 25 ألف مصرى أغلبهم من العمالة البسيطة فى لبنان، مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بهم وأنهم يمثلون قوة للدولة المصرية، مشيدة بدورهم فى الانتخابات الرئاسية السابقة وتوجههم خلال ساعات العمل للمشاركة بصوتهم الانتخابى.

كما ناقشت معهم أهمية قانون الهجرة التى تسعى الوزارة إلى إصداره، موضحة أن الوزارة كذلك تعمل على دعم العمالة المصرية فى الخارج لضمان معاشاتهم وتأميناتهم، مؤكدة أنها تحرص فى كل زيارة لها فى أى دولة أن تلتقى بأبناء الجالية المصرية بها، حتى يكون هناك تواصل مباشر مع المصريين بالخارج والاستماع لآرائهم وأفكارهم.

واستعرضت وزيرة الهجرة أيضًا، خلال اللقاء، الجهود المبذولة من الدولة حيث يتم العمل الآن بالعديد من المشروعات القومية على أرض مصر، فضلًا عن فرص الاستثمار العقارى فى المشروعات الجديدة، مؤكدة أن الجاليات المصرية بالخارج هم جزء من تنمية الدولة المصرية فى كافة مشروعاتها وأنهم خط الدفاع الأول للوطن، مشيرة إلى أنهم على قلب رجل واحد ويشاركون فى مسيرة التنمية التى تحدث على أرض وطنهم.

كما التقت وزيرة الهجرة، الدكتور أحمد ياقوت رئيس الجالية المصرية فى لبنان، وناقشته فى دور رئيس الجالية ومجلس إدارته، مشيدة بدورهم فى تلبية احتياجات أبناء الجالية، وطالبته بموافاتها بورقة اقتراحات بناء على تجربة العمالة المصرية فى لبنان، ودعته للمشاركة فى مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والمقرر عقده فى مصر بشهر يوليو القادم، مؤكدة أن الكيانات المصرية هى قوة وأذرع الدولة فى الخارج.