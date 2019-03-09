محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
صرحت نيابة شمال القاهرة بتشريح جثة تاجر أشعل النار في جسده، اعتقادا أنه قتل ابنته طعنا بسكين بسبب سوء سلوكها.
كشفت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين التاجر الأربعيني ونجلته بسبب شكه في سلوكها، وارتباطها بأحد شباب منطقة روض الفرج، فطعنا بسكين في البطن ففرت هاربة إلى الشارع ونقلها الجيران للمستشفى.
وأضافت التحقيقات أن التاجر سكب البنزين على نفسه وأشعل النيران في جسده ولم يتمكن الأهالي من إنقاذه ولفظ أنفاسه الأخيرة محترقا.
وكلفت النيابة المباحث بعمل التحريات اللازمة، واستدعت عددا من الشهود لسماع أقوالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيقات في انتحار تاجر بروض الفرج: اعتقد أنه قتل ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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