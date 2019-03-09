الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 61 مليون جنيه مخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 61 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

وشملت القضايا ضبط 74064 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد "59,595,729".

وفى مجال قضايا التهرب الضريبي: ضبط "1279" قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: "148" حالة ضرائب عامة، وكذا كشف "81" حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط "231" قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، "40" سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، "71" قضية في مجال الجمارك، "217" حالة تحر مدين ولجان فحص، وتم التصالح في (233) قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها (1,746,235مليون جنيه).

جاء ذلك في إطار جهود قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع إدارتي مباحث الكهرباء والتهرب الضريبي.