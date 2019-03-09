خلال مداهمة 77 بؤرة اجرامية.. ضبط 1300 سلاح ناري و26 تشكيلا عصابيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن استهداف "77" بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية"، وضبط 1322 قطعة سلاح ناري عبارة عن "126 بندقية آلية، 258 بندقية "مششخنة، غير مششخنة"، 105 طبنجة، 833 فرد محلى الصنع، 3227 طلقة مختلفة الأعيرة، 1465 قطعة سلاح أبيض"، كما ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها "2 بندقية خرطوش، 5 فرد محلى، 24 طلقة مختلفة الأعيرة النارية، أدوات وأجزاء التصنيع"، وتم تنفيذ "509141" حكم قضائي.

كما سقط في قبضة القوات، 26 تشكيلاً عصابياً ضموا 75 متهماً، ارتكبوا 187 حادث سرقة متنوع، وتم ضبط 39 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 46 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 64 متهم، كما ضبط 305 قضية أحداث، 416 قضية مرافق عامة، 254243 مخالفة مرورية متنوعة، 1498 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1601 متهم.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.