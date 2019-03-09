لعدم قدرته على الحركة.. أجهزة الأمن تنقل مُسن من الطابق الثامن للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، لاستغاثة أسرة لنقل أحد أفرادها إلى إحدى المستشفيات لعدم قدرته على الحركة ومعاناته من الوزن الزائد.

تلقت إدارة شرطة النجدة استغاثة تفيد تواجد ويدعى "مدحت.م"، والمقيم بمدينة مطروح، 63 سنة، داخل شقته بالدور الثامن علوي بأحد العقارات بشارع علم الروم، ويتعذر نزوله لنقله للمستشفى.

على الفور قامت قوات الحماية المدنية بمطروح بالانتقال لمحل البلاغ وبصحبتهم كافة التجهيزات المناسبة "سيارة الإنقاذ البري، السيارة المعدة الهيدروليكية "منصة الإنقاذ والإطفاء" وتمكنت من إنزاله من داخل شقته بالدور الثامن علوي، بحذر شديد بمعرفة قوات الإنقاذ وبمساعدة أسرته والحفاظ عليه من أي مضاعفات صحية، وعقب ذلك تم نقله إلى سيارة الإسعاف بحالة صحية مستقرة.