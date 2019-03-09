تأجيل إعادة محاكمة متهمين في قضية "أحداث عنف الظاهر" لـ 30 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 30 مارس، لحضور المتهم الأول من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.