بـ5 كيلة إستروكس.. ليلة سقوط "بوجي" في "عشش السكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم السبت، القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار في المخدرات خاصة الإستروكس.

وردت معلومات للعميد سامح الحميلي مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، بأن "أحمد. إ"، 29 سنة، وشهرته "بوجي" عاطل مقيم بالقاهرة، يتاجر في المواد المخدرة متخذًا من عشش السكة الحديد بدائرة قسم شرطة الدقي وكراً لمزاولة نشاطه الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر سيادته بضبط المتهم على وجه السرعة.

تمكن العقيد محمد حامد وكيل الإدارة، من ضبط المتهم حال تردده على دائرة القسم وبحوزته 220 كيسا لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرامات ومبلغ 530 جنيها.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.