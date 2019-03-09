الشرطة تداهم مصنعًا لـ "مخدر الموت" في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في الكشف عن مصنع لإنتاج الإستروكس، "مخدر الموت" داخل شقة بمنطقة إمبابة.

تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، أكدت أن "أحمد ع. ع"، 24 سنة، استأجر شقة بعقار بمدينة الأمل بدائرة قسم إمبابة؛ لتصنيع مخدر الإستروكس والاتجار به.

جهود المقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة، توصلت إلى أن المتهم له معلومات جنائية، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي (مخدرات - سلاح).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن الرائد مؤمن فرج رئيس نقطة المنيرة الغربية من ضبطه بالشقة المشار إليها وبصحبته كلٍ من: "أحمد م. س" 18 سنة، و "هناء.ع"ن 22 سنة، وبحوزتهم 20 كيلو جرام من مخدر الإستروكس، كمية من المواد التي يتم استخدامها في عملية التصنيع، ميزان حساس ومبلغ مالي.

أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، اعترف المتهمون بحيازة المضبوطات بقصد التصنيع والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.