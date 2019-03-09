خلال شهر.. ضبط 64 واقعة تزوير في جوازات السفر والتأشيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، في ضبط عدد 64 حالة تزوير خلال شهر فبراير الماضي، حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التي يرغب في التوجه إليها.
جاء ذلك استمرارًا لجهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، والعمل على كشف أى محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب في جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.
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