الأمن العام: تنفيذ 2 مليون حكم قضائي خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة من تنفيذ 1965186 حكم قضائي متنوع خلال شهر. وجاء ذلك على النحو التالي "8641 حكم جنائي، أبرزها "3599" مخدرات، "1210" سلاح، "410" قتل وشروع فيه، 708 سرقة بالإكراه" وضبط "561956" حكم جزئي، أبرزها "21870" سرقة، "14070" سلاح أبيض، "51352" تعدي وضرب، "15225" نصب"، "109618" حكم مستأنف أبرزها "7673" سرقة "1511" سلاح أبيض، "11827" تعدي وضرب "6413" نصب، "1023662" حكم غرامة، "261309" حكم مخالفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

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