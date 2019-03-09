"دائما مع الناس".. وقفة احتجاجية صامتة بمعهد القلب تضامنا مع العميد المقال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نظم عدد من الأطباء والعاملين في المعهد القومي للقلب، اليوم السبت، وقفة احتجاجية صامتة أمام المعهد، للمطالبة بالعدول عن قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بإقالة الدكتور جمال شعبان عميد المعهد.

ودخل الأطباء والعاملون بالمعهد القومي للقلب، في حالة غضب منذ إعلان قرار إقالة الدكتور "شعبان" نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الأطباء والعاملون، إن الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد المقال "يقف دائما مع الناس دايما وقرار وزيرة الصحة ظالم".

وأضافوا خلال وقفتهم، ظهر اليوم: "الجميع في المعهد يحبون الدكتور جمال شعبان، وفي الحقيقة هو اتظلم من قرار الإقالة والمعلومات المرسلة لوزيرة الصحة مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة".

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أصدرت الخميس الماضي، قرارًا بإقالة الدكتور جمال شعبان، وتعيين الدكتور محمد أسامة رئيس قسم جراحة القلب في المعهد خلفًا له، لمدة ثلاثة أشهر.​